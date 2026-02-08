Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Gabriele Gargantini ricostruisce la storia delle prime Olimpiadi di Cortina, quelle del 1956 e senza Milano; Giuseppe Scaffidi mette insieme riflessioni e analisi di alcuni esperti italiani su cosa è rimasto di Infinite Jest, il romanzo più famoso di David Foster Wallace uscito trent’anni fa; e Angelo Mastrandrea racconta i trascorsi delle case abusive di Niscemi, la cittadina siciliana in cui un’enorme frana ha distrutto parte del centro storico e che adesso si discute se spostare.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Le prime Olimpiadi di Cortina

Nel 1956 e senza Milano: le prime in Italia, le prime invernali con l’Unione Sovietica, le prime in diretta sulla Rai

“Infinite Jest”, visto oggi

Quattro scrittori ed editori che lo conoscono bene riflettono su cosa sia rimasto del romanzo più famoso di David Foster Wallace, uscito trent’anni fa

Le case abusive di Niscemi e le persone che ci vivono

Molte avevano già resistito a una frana quasi 30 anni fa, poi furono comunque condonate, e ora bisogna decidere se spostare il paese