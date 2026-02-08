NewsletterPodcast
Le case abusive di Niscemi e le persone che ci vivono

di Angelo Mastrandrea
Molte avevano già resistito a una frana quasi 30 anni fa, poi furono comunque condonate, e ora bisogna decidere se spostare il paese

Potete leggere l’articolo a questa pagina, con le foto di Alessandro Sala.

