NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

“Infinite Jest”, visto oggi

di Giuseppe Luca Scaffidi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Quattro scrittori ed editori che lo conoscono bene riflettono su cosa sia rimasto del romanzo più famoso di David Foster Wallace, uscito trent’anni fa

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

Altri episodi

Le case abusive di Niscemi e le persone che ci vivono

Le case abusive di Niscemi e le persone che ci vivono

8 feb 2026 - 7 min
Le prime Olimpiadi di Cortina

Le prime Olimpiadi di Cortina

8 feb 2026 - 12 min
Perché il costo dei mutui sta aumentando

Perché il costo dei mutui sta aumentando

1 feb 2026 - 9 min
I gruppi che filmano i poliziotti negli Stati Uniti

I gruppi che filmano i poliziotti negli Stati Uniti

1 feb 2026 - 6 min
La raccolta degli abiti usati non funziona più

La raccolta degli abiti usati non funziona più

1 feb 2026 - 6 min