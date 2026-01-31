C’è un enorme blackout in Ucraina

Sabato c’è stato in Ucraina un enorme blackout che ha coinvolto gran parte del paese. L’elettricità è mancata in ampie zone nella capitale Kyiv, a Kharkiv, Odessa, Dnipro, Sumy e altre città. A Kyiv e Kharkiv i treni della metropolitana si sono fermati. Tutto questo sta avvenendo in una condizione di freddo estremo: a Kyiv, per esempio, le temperature sfiorano i meno 20 gradi.

Questo è il più grave blackout in Ucraina dall’inizio della guerra, ma paradossalmente non è avvenuto a causa degli attacchi della Russia contro le infrastrutture ucraine. Come ha spiegato il presidente Volodymyr Zelensky sui social media, c’è stato un blocco delle linee che portano l’elettricità dalla Moldavia all’Ucraina. Ci sono stati problemi con l’elettricità anche a Chisinau, la capitale della Moldavia.

Un altro elemento paradossale è che questo blackout è avvenuto proprio nei giorni in cui, su richiesta di Donald Trump, l’esercito russo si sta astenendo temporaneamente dall’attaccare le infrastrutture energetiche ucraine, per favorire i negoziati tra le parti che riprenderanno domani ad Abu Dhabi. Nonostante questo, anni di bombardamenti russi contro le infrastrutture elettriche ed energetiche del paese hanno gravemente indebolito il sistema, e potrebbero aver contribuito al blackout.

Il blackout non ha provocato soltanto un’interruzione dell’energia elettrica, ma anche lo spegnimento dei riscaldamenti. In alcune città come Kyiv è stata interrotta anche la fornitura di acqua corrente. Il ministero dell’Energia ha stimato che il problema sarà risolto in poche ore.