Putin sospenderà i bombardamenti sulle città ucraine per una settimana?

Durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca Donald Trump ha detto di aver chiesto al presidente russo Vladimir Putin di sospendere gli attacchi su Kiev e sulle altre città ucraine per una settimana, in vista delle temperature molto rigide previste nei prossimi giorni. Trump dice che Putin ha accettato: «È stato molto gentile da parte sua». In Ucraina da settimane fa molto freddo, con temperature inferiori anche alle medie stagionali, ma le previsioni indicano un ulteriore peggioramento, fino anche a 30 gradi sotto zero.

I frequenti attacchi compiuti dalla Russia sulle infrastrutture civili, soprattutto energetiche, hanno lasciato spesso tantissime case senza elettricità, senza gas e quindi senza riscaldamento: è una tattica che continua dall’inizio della guerra ed è usata deliberatamente dalla Russia per peggiorare le condizioni di vita delle persone ucraine e logorarne il morale.

Trump ha definito il freddo «straordinario» e ha detto che nessuno, soprattutto fra i politici ucraini, credeva che Putin avrebbe accettato la sua richiesta. La Russia non ha confermato questa tregua provvisoria: il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha detto di non voler commentare il contenuto di conversazioni diplomatiche private.

La situazione nelle maggiori città ucraine è complessa da settimane: per cercare di rispondere all’emergenza il governo ha installato migliaia di postazioni d’emergenza in tutto il paese, chiamate «Punti di invincibilità», per assistere la popolazione civile. Sono grandi tende riscaldate dove chi ne ha bisogno può ripararsi dal freddo, mangiare, bere qualcosa di caldo e ricaricare il telefono. Le ferrovie ucraine hanno anche messo a disposizione diversi vagoni ferroviari, che vengono mantenuti in funzione ma che restano fermi sui binari per permettere alle persone di entrare a scaldarsi.

– Leggi anche: La Russia sta lasciando l’Ucraina al gelo