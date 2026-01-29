Tesla vuole fare meno auto e più robot

Il CEO di Tesla Elon Musk ha annunciato che entro la metà del 2026 l’azienda terminerà la produzione di due dei suoi più popolari modelli di auto, la Model S e la Model X: Musk ha spiegato che la scelta è dovuta all’intenzione di spostare gli obiettivi principali dell’azienda, tra le più grandi produttrici di auto elettriche al mondo, verso l’intelligenza artificiale e verso la produzione di robot autonomi. Musk lo ha detto commentando i risultati economici del 2025, in cui per la prima volta è stato registrato un calo nelle entrate annuali.

Musk ha detto che «è ora di mettere fine ai programmi Model S e X con un congedo onorevole, perché ci stiamo muovendo verso un futuro che si basa sull’autonomia». Gli spazi attualmente occupati nelle fabbriche di Tesla per la produzione di questi due modelli verranno riconvertiti per produtte il robot umanoide Optimus, a cui l’azienda sta lavorando dal 2021, e che secondo Musk potrebbe essere messo in vendita entro il 2027. Musk ha anche detto che Tesla investirà 2 miliardi di dollari in xAI, la società di intelligenza artificiale di sua proprietà.

«È un po’ triste, ma fa parte del nostro passaggio verso un futuro autonomo», ha detto Musk. L’annuncio è stato fatto in concomitanza con la presentazione dei risultati della fine del 2025. Nel quarto trimestre dell’anno, quello che va da settembre a dicembre, le entrate sono diminuite del 3 per cento, in linea con la stima media degli analisti. In questo modo le entrate totali di Telsa nel 2025 sono state di 94,8 miliardi di dollari, il 3 per cento in meno rispetto all’anno precedente. A causa della diminuzione di vendite della auto, l’utile netto dell’azienda nel 2025 è stato di 3,8 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 7,1 miliardi di dollari del 2024: nel solo quarto trimestre gli utili sono stati di 840 milioni di dollari, mentre l’anno precedente erano stati di 2,1 miliardi di dollari.

Il 2025 è stato un anno di difficoltà per Tesla anche per via dell’impegno politico e della vicinanza all’estrema destra del suo amministratore delegato, Elon Musk. A questo si è aggiunta soprattutto la concorrenza nel mercato delle auto elettriche delle aziende cinesi, che hanno costi molto più bassi rispetto alle aziende occidentali. Tra queste c’è soprattutto BYD, che nel 2025 ha superato per la prima volta Tesla nel numero complessivo di auto elettriche vendute.

– Leggi anche: Il Cybertruck, un grande fallimento di Elon Musk