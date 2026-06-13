Quanti diavolo sono mille miliardi?

Caricamento player

Con la quotazione in borsa della sua azienda SpaceX, Elon Musk è diventato la prima persona ad avere un patrimonio stimato in oltre mille miliardi di dollari, una cifra a cui negli Stati Uniti ci si riferisce con il termine “trillion”, parola che non ha un corrispettivo in italiano.

È un numero troppo grande anche da immaginare, al punto che viene spesso usato come iperbole per indicare qualcosa di esagerato o irrealistico. Prima di fare qualche paragone per avvicinarci, è importante chiarire che Musk non ha realmente mille miliardi di dollari a disposizione sul proprio conto in banca: gran parte della sua ricchezza è costituita da azioni e altri strumenti finanziari legati alle sue aziende, come Tesla, X e appunto SpaceX, e quindi è soggetta alle fluttuazioni del mercato. Detto questo, rimane enormemente ricco.

L’unità di misura dei mille miliardi si usa solitamente solo per parlare del Prodotto interno lordo dei paesi più ricchi. Oggi solo una ventina di Stati raggiunge o supera questa soglia: i primi sono gli Stati Uniti, con un PIL di oltre 30mila miliardi di dollari, seguiti dalla Cina (circa 20mila miliardi). L’Italia ha un PIL di circa 2.400 miliardi di dollari. In questa scala, il patrimonio di Elon Musk è pari all’incirca al PIL della Svizzera o della Polonia, e non molto inferiore a quello dell’Arabia Saudita.

La seconda persona più ricca del mondo è il cofondatore di Google Larry Page, con un patrimonio da 294 miliardi di dollari: circa un terzo di quello di Musk.

Un video di Associated Press che aiuta a visualizzare mille miliardi

Un modo per capire quanto sia enorme la cifra è provare a visualizzarla, ma anche in questo caso si arriva a situazioni paradossali. Se mettessimo una sopra l’altra monete da un centesimo di euro fino a raggiungere la cifra di mille miliardi, la pila sarebbe alta 1,67 milioni di chilometri: oltre quattro volte la distanza tra la Luna e la Terra. Mentre un miliardo di secondi fa eravamo nel 1994, mille miliardi di secondi fa eravamo nel 29000 avanti Cristo: nel periodo dell’ultima Era Glaciale, quando c’erano i mammut, per capirci.

Un altro modo di vedere la questione è calcolare quanto ci si può mettere ad accumulare mille miliardi, senza essere Elon Musk. Ipotizzando di guadagnare 30mila euro lordi all’anno, una media approssimativa per l’Italia, e senza spendere nulla servirebbero oltre 33 milioni di anni per raggiungere la cifra: ci arriveremmo quindi nell’anno 33335359. Ricordiamo che ora siamo nel 2026.

Infine, la Terra ha 8,3 miliardi di abitanti: una persona con un patrimonio da mille miliardi di dollari ha a disposizione circa 120 dollari per ciascuno di loro.

– Leggi anche: Si è aperta la stagione delle “mega IPO”