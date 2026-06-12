È il giorno della quotazione in borsa di SpaceX

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Per oggi, venerdì 12 giugno, è infine in programma la quotazione in borsa di SpaceX, la società spaziale fondata dal miliardario Elon Musk. Non solo è una delle quotazioni più attese di sempre, ma avviene anche con l’offerta pubblica iniziale (IPO) più grande della storia. L’IPO è il processo con cui un’azienda privata offre per la prima volta le proprie azioni sul mercato e si quota in borsa, permettendo a chiunque di comprarle e venderle.

SpaceX ha comunicato di aver già raccolto 75 miliardi di dollari dagli investitori vendendo vendendo tutte le azioni disponibili – 555,6 milioni – al prezzo di 135 dollari l’una, a fronte di una richiesta di quattro volte tanto. L’azienda ha raggiunto così una valutazione di 1.770 miliardi di dollari.

Venerdì le azioni di SpaceX debuttano al Nasdaq, il listino della borsa di New York che comprende tutte le società tecnologiche: all’apertura della borsa statunitense, alle 15:30 italiane, le nuove azioni si potranno per la prima volta comprare e vendere in borsa, e si prevede che vista l’alta domanda il prezzo salirà, così come la valutazione complessiva dell’azienda.

SpaceX ha comunque detto di aver lasciato disponibili altri 83,3 milioni di azioni riservate a banche e società finanziarie. Se dovessero comprarle tutte la società arriverebbe a raccogliere 86 miliardi di dollari, ma già i 75 raccolti finora sono più del doppio di quanto raccolse nel 2019 l’IPO della società energetica Saudi Aramco, che ottenne 29 miliardi di dollari e finora deteneva il primato dell’offerta pubblica iniziale più grande della storia.

SpaceX costruisce i razzi che portano in orbita i satelliti, ma nel tempo ha allargato le sue attività al settore delle comunicazioni e dell’intelligenza artificiale. Oggi possiede la più grande rete di telecomunicazioni satellitari del mondo, Starlink, e sta investendo enormemente nei data center e nella potenza di calcolo necessaria per sviluppare le intelligenze artificiali. All’inizio dell’anno si era fusa con xAI, un’altra società sempre di Elon Musk che tra le altre cose controlla il social network X, il vecchio Twitter.

La scommessa dell’azienda è che questi tre settori – Spazio, comunicazioni e AI – non siano mercati separati, ma parti della stessa infrastruttura. I razzi servono a lanciare i satelliti, i satelliti forniscono la connettività dall’orbita e la connettività rende possibile sia collegarsi a Internet da qualsiasi punto sul pianeta, sia il funzionamento dei data center per alimentare le AI.

Il piano è molto ambizioso. Senza dubbio però a contribuire al grande interesse degli investitori per l’azienda c’è la combinazione tra la presenza di Elon Musk – personaggio con enormi disponibilità economiche, oltre che molto influente nella politica statunitense – e la sua divisione di intelligenza artificiale, tecnologia che ha catalizzato enormi investimenti negli ultimi anni (tanto che se ne parla spesso come di una bolla).

Al netto di questi fattori ci sono alcuni dubbi sulla sostenibilità economica e finanziaria di SpaceX.

Le perplessità tra gli analisti sono legate al rapporto tra quanto potrà valere SpaceX in borsa e quanto guadagna realmente. Nel 2025 la società ha avuto ricavi per 18,7 miliardi di dollari, una cifra enorme, ma molto distante dalla valutazione che in seguito alla quotazione potrebbe superare i 1.770 miliardi. SpaceX ha chiuso il 2025 con quasi 5 miliardi di dollari di perdite e solo nei primi tre mesi del 2026 ne ha accumulate altre per 4,3 miliardi. La società sta infatti spendendo moltissimo per sviluppare Starship, il suo sistema di lancio più potente, e per portare in orbita migliaia di satelliti per Starlink.

In pratica, diventando azionisti, gli investitori non pagano per i risultati attuali dell’azienda, che al momento sono solo perdite, ma per quelli che si aspettano possa raggiungere in futuro. Per ogni dollaro di fatturato prodotto oggi, il mercato attribuisce a SpaceX un valore di circa 95 dollari: è il cosiddetto rapporto price to sales, e per SpaceX è di gran lunga superiore a quello di altre aziende tecnologiche.

Per molti questa differenza è coerente, viste le grandi potenzialità di Starship e di Starlink. Per i più critici però il rapporto non considera i rischi e i successi che SpaceX deve ancora dimostrare di poter ottenere nei prossimi anni.

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