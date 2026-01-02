Nel 2025 per la prima volta Tesla ha venduto meno auto elettriche dell’azienda cinese BYD

L’azienda automobilistica Tesla ha diffuso i suoi dati sulle vendite del 2025: per la prima volta è stata superata dalla competitor cinese BYD nel numero complessivo di auto elettriche vendute. Nel 2024 BYD aveva già superato Tesla sul fatturato. Nel 2025 Tesla ha venduto 1,64 milioni di auto elettriche, mentre BYD ne ha vendute 2,26 milioni. Era già capitato che Tesla vendesse meno auto elettriche di BYD in trimestri specifici, ma non era ancora mai successo su base annuale.

BYD ha aumentato le sue vendite del 28 per cento rispetto al 2024, continuando una fase espansiva. Quelle di Tesla, invece, si sono ridotte dell’8 per cento (sono diminuite nella maggioranza dei paesi europei, con un’eccezione: la Norvegia).

Per compensare il calo, l’azienda statunitense sta investendo sulla guida autonoma e sull’intelligenza artificiale. Il 2025 è stato un anno di difficoltà per Tesla, che ha risentito anche dell’impegno politico e della vicinanza all’estrema destra del suo amministratore delegato, Elon Musk. Dopo la notizia dei risultati, ha ripreso a circolare la clip di un’intervista del 2011 di Musk in cui si era messo a ridere quando gli avevano parlato di BYD come di una sua competitor.

