Nel 2024 il fatturato dell’azienda cinese di auto elettriche BYD ha superato quello di Tesla

Nel 2024 il fatturato dell’azienda di auto elettriche cinese BYD ha superato quello di Tesla, la società di auto elettriche di Elon Musk. BYD ha dichiarato che i suoi ricavi sono aumentati del 29 per cento rispetto all’anno precedente, per l’equivalente di 99 miliardi di euro (777 miliardi di yuan). Tesla aveva dichiarato un fatturato di 90 miliardi di euro (97,7 miliardi di dollari) per il 2024.

BYD, acronimo di Build Your Dreams (in inglese “costruisci i tuoi sogni”), è un’azienda cinese nata nel 1995, inizialmente specializzata nella produzione di batterie ricaricabili. Da oltre un anno è diventata la prima produttrice di veicoli elettrici al mondo. Tesla invece è da mesi in grossa difficoltà: le vendite sono in calo e il titolo in borsa sta andando molto male, soprattutto da quando Musk si è avvicinato al presidente statunitense Donald Trump, diventando anche uno dei componenti più noti della sua amministrazione.

BYD ne sta approfittando. Ha appena lanciato un nuovo modello di auto più economico, il Qin L, per competere con la Model 3 di Tesla, che è stata a lungo l’auto elettrica più venduta in Cina. Il fondatore di BYD, Wang Chuanfu, ha anche annunciato una nuova tecnologia di ricarica delle batterie che potrebbe caricare un veicolo elettrico in cinque minuti (per caricare una Tesla ne servono almeno 15).

