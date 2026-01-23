Il primo rapporto sull’incidente ferroviario in Spagna si concentra su una rotaia rotta

Venerdì è stato pubblicato un rapporto preliminare sulle possibili cause dell’incidente ferroviario avvenuto domenica ad Adamuz, nel sud della Spagna, nel quale 41 persone sono morte e 120 sono rimaste ferite per il deragliamento di due treni. Il rapporto, scritto dalla commissione investigativa sugli incidenti ferroviari (CIAF), è estremamente cauto: non indica espressamente i fattori che hanno prodotto il deragliamento, anche perché le indagini sono ancora in corso, ma si focalizza sulla rottura di una delle saldature che univa due segmenti di un rotaia, indicata fin da subito dagli esperti del settore come una delle possibili cause dell’incidente.

La commissione ha ritenuto probabile che la rottura della saldatura sia precedente all’incidente (e quindi non sia avvenuta durante il deragliamento o come sua conseguenza), dato che ha rilevato una serie incisioni sulle ruote del lato destro del treno che è deragliato per primo, e ha ricostruito il modo in cui tale danno avrebbe potuto causare le indentature sulle ruote. Quando un treno procede, spiega la commissione, il suo peso fa affondare leggermente il binario. In questo caso, quando le ruote hanno incontrato il pezzo di binario non congiunto, si sono scontrate con l’inizio della nuova sezione, che non essendo collegata non si era abbassata, creando una specie di gradino. L’impatto ha creato le incisioni su alcune ruote.

Secondo la commissione il binario era già rotto prima dell’incidente perché altri tre treni passati tra le 17:21 e le 19:09, prima di quello che è deragliato alle 19:43, avevano sulle ruote incisioni molto simili. La commissione ha quindi chiesto di analizzare le ruote degli altri treni transitati sullo stesso binario nelle 48 ore precedenti al deragliamento, per determinare da quanto tempo il binario fosse danneggiato.

Gli esperti, in ogni caso, hanno specificato che le ricostruzioni contenute nel rapporto preliminare sono ancora ipotesi di lavoro da confermare con ulteriori analisi, e che le conclusioni valide saranno quelle contenute nel rapporto finale, per il quale potrebbero volerci ancora alcuni mesi.