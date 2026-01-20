Le prime ipotesi sulle cause del disastro ferroviario in Spagna

In Spagna si sta indagando sulle possibili cause dell’incidente ferroviario di domenica ad Adamuz, quando due treni ad alta velocità sono deragliati causando la morte di 40 persone e ferendone altre 122. Per ora non ci sono spiegazioni ufficiali. Intanto però le indagini si stanno concentrando sulla possibilità che l’incidente sia stato causato da una rottura della linea ferroviaria.

L’incidente è avvenuto quando un treno ad alta velocità della compagnia Iryo è deragliato: poco dopo gli è finito addosso il secondo treno, che viaggiava sul binario accanto in direzione opposta. Al momento sono in corso due indagini, una giudiziaria e una tecnica: per ora si stanno concentrando sulla ricerca di eventuali guasti sul treno Iryo, e sullo scambio dei binari di Adamuz, dove è avvenuto l’incidente. Alcune persone che stanno lavorando alle indagini hanno detto al quotidiano El País che per ora sembra più probabile che l’incidente sia stato causato dalla rottura di un binario. Al momento gli investigatori tendono a escludere che la causa sia un errore umano o un atto di sabotaggio.

Dopo l’incidente si era parlato della possibilità che fosse stato causato dalla rottura di un giunto tra due rotaie, cioè di un dispositivo che serve ad assorbire le dilatazioni e le contrazioni dovute alle variazioni di temperatura, sulla tratta che percorreva il treno della compagnia Iryo. Il ministro dei Trasporti spagnolo Óscar Puente lunedì ha detto che il tratto di linea ferroviaria su cui stavano viaggiando i treni al momento dell’incidente era stato rinnovato a maggio.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha detto che i risultati delle indagini saranno resi noti il prima possibile, ma per avere informazioni definitive potrebbe volerci un po’ di tempo. La Commissione investigativa sugli incidenti ferroviari (CIAF) è l’organismo tecnico che sta investigando le cause dell’incidente (l’indagine giudiziaria invece è portata avanti dalla polizia spagnola): è formalmente indipendente, pur facendo parte del ministero dei Trasporti. Per avere risultati definitivi potrebbero volerci mesi. Nel caso di un incidente ferroviario di proporzioni simili, che avvenne nel 2013 a Santiago di Compostela, in cui morirono 80 persone, il rapporto finale venne terminato dopo dieci mesi.

