Il deragliamento di un treno in Spagna ha causato almeno 39 morti

Il deragliamento di un treno ad alta velocità ad Adamuz, nella provincia spagnola di Córdoba, ha causato almeno 39 morti, ma potrebbero essere di più: il ministro dei Trasporti spagnolo Óscar Puente ha detto che tutte le persone sopravvissute sono state estratte ma ha precisato che il bilancio dei morti non è ancora definitivo. Le autorità hanno detto che altre 152 persone sono rimaste ferite, 24 delle quali sono in gravi condizioni.

Puente ha aggiunto che non si sa quale sia stata la causa del deragliamento, che ha definito «estremamente strano», visto che, ha detto, quel tratto di linea ferroviaria era appena stato rinnovato e il treno era «praticamente nuovo». Il treno era della compagnia Iryo, un’azienda spagnola partecipata da FS International, del gruppo Ferrovie dello Stato.

Il deragliamento è avvenuto domenica sera alle 19:39. Il treno era partito un’ora prima da Málaga ed era diretto a Madrid: vicino ad Adamuz gli ultimi sei vagoni (di otto totali) sono deragliati finendo sulla linea su cui viaggiava un treno in senso contrario – partito da Madrid e diretto a Huelva – che in quel momento stava andando a 200 chilometri orari. I sei vagoni sono finiti addosso a questo treno ne hanno causato l’uscita dai binari e la caduta da un terrapieno alto qualche metro. Tra le persone morte c’era il conducente del treno diretto a Huelva, che aveva 27 anni.

Alcuni passeggeri sopravvissuti, che viaggiavano sui vagoni più lontani dal punto dell’incidente, hanno raccontato alla stampa locale di aver sentito rumori e vibrazioni molto forti e le valigie che cadevano dalle cappelliere, e di aver visto i vagoni ribaltati dopo essere scesi dal treno.

Il punto in cui è avvenuto il deragliamento era un rettilineo, un’altra ragione per cui il ministro dei Trasporti Puente si è detto sorpreso dall’accaduto. Ha detto che i lavori di rinnovamento di quel tratto di linea ferroviaria si erano conclusi a maggio, e che tutti gli esperti consultati si sono detti «estremamente perplessi». Sono già state avviate indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Nel frattempo i passeggeri di entrambi i treni, oltre 400 persone in tutto, sono stati evacuati, e il servizio ferroviario su quella linea è stato sospeso: Puente ha detto che le interruzioni sulla linea potrebbero andare avanti per settimane.