Il TAR ha annullato il provvedimento che istituiva la “città 30” a Bologna

Il tribunale amministrativo regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento con cui il comune di Bologna aveva abbassato i limiti di velocità a 30 chilometri orari su tutte le strade cittadine, a eccezione di quelle a scorrimento veloce. L’obiettivo del comune era migliorare la sicurezza stradale. Secondo il TAR l’intervento del comune sarebbe stato sproporzionato, e avrebbe dovuto limitarsi a singole strade che hanno specifiche condizioni di traffico o altre caratteristiche tali da giustificare l’abbassamento del limite di velocità.

La decisione del TAR non è definitiva. Il comune può ancora fare ricorso al Consiglio di Stato, il secondo e ultimo grado della giustizia amministrativa, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Anche se la sentenza annulla le ordinanze che hanno istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari, non è ancora chiaro cosa accadrà concretamente nell’immediato: molto dipenderà anche dai prossimi provvedimenti che prenderà il comune. In caso di ricorso al Consiglio di Stato, il comune può anche fare una richiesta di “sospensiva”, chiedere cioè che la decisione del TAR non entri in vigore fino alla decisione del Consiglio di Stato (ma anche quella dev’essere valutata e accettata eventualmente dallo stesso Consiglio di Stato).

Sul piano pratico, finché non verrà cambiata la segnaletica, è comunque improbabile che il limite di velocità nelle strade interessate torni a 50 chilometri orari. Il comune potrebbe anche decidere di adottare nuove misure per istituire il limite 30 strada per strada, motivando ogni caso specifico: cioè il procedimento che la sentenza del TAR riconosce come legittimo.

Nel 2024 Bologna è diventata la prima grande “città 30” in Italia, grazie a un piano ampio e articolato che non riguarda solo l’abbassamento dei limiti di velocità, ma comporta anche modifiche alle infrastrutture e al modo di vivere la città. Il provvedimento era stato approvato dall’amministrazione di centrosinistra del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e nel suo primo anno ha contribuito a ridurre gli incidenti stradali del 13,1 per cento rispetto alla media dei due anni precedenti.

Il ricorso contro la sua applicazione era stato presentato da due tassisti, che avevano contestato come l’obbligo di rispettare il limite dei 30 chilometri orari in città comportasse tempi di percorrenza quasi doppi, con il risultato di ridurre corse e guadagni rispetto a prima (uno dei due aveva poi ritirato il ricorso). Con la sua sentenza, il TAR non si è espresso sull’efficacia del piano “città 30”, ma ne ha valutato solo la legittimità.

Nella sua sentenza il TAR ricorda che, in base al Codice della strada e alle leggi in materia, di norma il limite di velocità nei centri abitati è di 50 chilometri orari, e può essere abbassato in certe strade o tratti di strada, ma non in aree intere, e solo con presupposti specifici, per esempio in corrispondenza di scuole o restringimenti. Inoltre i provvedimenti per le deroghe devono seguire criteri di proporzionalità e adeguatezza, e contenere motivazioni precise, e non generiche. In sostanza, secondo il TAR, il comune di Bologna avrebbe fatto un po’ l’inverso, qualificando la gran parte della città come zona 30, e permettendo velocità maggiori solo su alcune strade, senza fornire motivazioni sufficienti.

Per il TAR insomma il limite sotto i 50 chilometri orari dovrebbe essere eccezionale e motivato, e le ordinanze che istituiscono le zone in cui bisogna andare a 30 chilometri orari dovrebbero contenere motivazioni più precise. Il provvedimento di Bologna è sempre stato ostacolato dalle opposizioni, e in particolare dalla Lega, che adesso ha accolto molto favorevolmente la sospensione del TAR.