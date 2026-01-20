In Danimarca persino la destra populista sta mollando Trump

Normalmente per un leader della destra populista mostrarsi vicini a Donald Trump ha senso politicamente. In Danimarca però l’ammirazione per Trump si è ritorta contro Morten Messerschmidt, il capo del Partito Popolare Danese (DF, all’opposizione), che in passato aveva cercato di strumentalizzarla a suo vantaggio.

Negli ultimi mesi Messerschmidt ha fatto il giro: da adulatore di Trump sta cercando di distanziarsene, ma senza grande successo, dato che il resto della politica gli sta rinfacciando le sue vecchie dichiarazioni.

È dovuto alle minacce degli Stati Uniti sulla Groenlandia, parte del Regno di Danimarca, che sono osteggiate in modo trasversale dalla politica e dalla società danesi. Peraltro Messerschmidt ha preso posizioni contraddittorie sulle mire di Trump, nel tentativo di distanziarsi tardivamente da lui, e così è rimasto ancora più isolato dagli altri partiti.

Messerschmidt è uno dei politici più noti in Danimarca, anche se il suo partito è relativamente marginale in termini di consensi. Nel 2014 fu eletto al Parlamento Europeo con più di 465mila voti, il numero più alto di sempre ottenuto da un candidato in Danimarca, e da allora è una presenza fissa nel dibattito politico. Il Partito Popolare Danese ha sette deputati in parlamento ed è sesto nelle intenzioni di voto, reduce da una fase di crescita che si è interrotta anche a causa delle posizioni del leader su Trump.

Messerschmidt aveva sostenuto Trump alle ultime elezioni presidenziali e un anno fa aveva partecipato a un ricevimento negli Stati Uniti in occasione del suo insediamento. Media e avversari politici hanno ripescato la foto che aveva pubblicato, tronfio, a Mar-a-Lago, la residenza di Trump in Florida.

La foto a Mar-a-Lago, che non è invecchiata bene

A quei tempi (gennaio 2025) le mire di Trump sulla Groenlandia erano già note e discusse. Per questo Messerschmidt non è risultato molto credibile quando ha cominciato a presentarsi come difensore della sovranità nazionale danese contro gli Stati Uniti. Per esempio, in un recente post sui social ha scritto che Trump e quelli come lui hanno bisogno di un rifiuto perché è l’unica cosa che capiscono, tra un «non ci inchiniamo» e un «non negoziamo con chi ci minaccia».

Il risultato, secondo i media danesi, è che non si è capito da che parte stia Messerschmidt: se ancora con Trump o contro di lui.

Anche il tempismo degli attacchi di Messerschmidt al governo danese è stato controproducente, in una fase in cui c’è una specie di unità nazionale di fronte alle minacce degli Stati Uniti. È stato in pratica l’unico politico a criticare l’incontro alla Casa Bianca di metà gennaio a cui sono andati i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia: secondo lui, non dovevano andarci perché così si sono infilati «nella tana del leone».

Peraltro in Danimarca e Groenlandia le proteste contro Trump hanno adottato lo slogan Make America Go Away, che ribalta in chiave critica Make America Great Again, lo slogan più noto di Trump e dei suoi sostenitori.

Le difficoltà di Messerschmidt sono simili a quelle di altri leader di estrema destra europei, che non sanno bene come reagire ai dazi annunciati da Trump contro i paesi che avevano mandato un esiguo contingente militare in Groenlandia per un’esercitazione. Non sanno cioè come barcamenarsi tra gli interessi nazionali sbandierati nella loro propaganda, che i dazi indubbiamente danneggiano, e la fedeltà ideologica a Trump.

