Un importante generale russo è stato ucciso dall’esplosione di una bomba messa sotto la sua auto, a Mosca

Lunedì mattina il generale russo Fanil Sarvarov è morto a Mosca per l’esplosione di una bomba messa sotto la sua auto. Sarvarov aveva 56 anni ed era a capo del dipartimento di addestramento dell’esercito russo. Non si sa chi abbia messo la bomba, e le autorità russe hanno detto che potrebbero essere stati i servizi segreti ucraini. Al momento non ci sono stati commenti da parte dell’Ucraina, che in passato era già stata accusata molte volte dalla Russia di aver compiuto attentati contro diversi importanti militari russi.

In alcuni casi l’SBU, il servizio di intelligence ucraino, ha rivendicato gli omicidi mirati, sostenendo che gli ufficiali russi siano «obiettivi legittimi» perché a capo di un esercito di invasione. Era stato per esempio il caso del generale Igor Kirillov, capo dell’unità di Difesa radiologica, chimica e biologica delle forze armate russe, ucciso un anno fa dall’esplosione di un monopattino in un quartiere residenziale di Mosca.

In altri casi, invece, non lo aveva fatto, come per Yaroslav Moskalik, vice capo del dipartimento per le operazioni dello Stato maggiore russo, ucciso ad aprile con un’autobomba nella periferia di Mosca: per il suo omicidio la Russia aveva arrestato un uomo ucraino accusato di aver piazzato l’ordigno, ma l’Ucraina non aveva commentato.