Dieci persone sono state uccise da un attacco russo a Ternopil, in Ucraina

La Russia ha fatto un grosso attacco contro diverse regioni dell’Ucraina: dieci persone sono state uccise e decine sono state ferite a Ternopil, nell’ovest del paese, dove sono stati colpiti due grossi palazzi residenziali. L’attacco ha coinvolto anche altre regioni e ci sono stati danni anche alle infrastrutture energetiche, un obiettivo ricorrente degli attacchi russi, soprattutto nei mesi più freddi. In alcune parti del paese la corrente è stata sospesa per stabilizzare la rete elettrica e riparare le infrastrutture colpite.

Oltre a Ternopil gli attacchi più grossi sono stati a Kharkiv e Leopoli. Sia Ternopil che Leopoli si trovano nella parte occidentale dell’Ucraina, quella più lontana dal fronte: ciononostante vengono bombardate regolarmente dalla Russia. Kharkiv è la seconda città più grande del paese e si trova a pochi chilometri dal confine russo, a nord di Kiev. Nell’attacco su questa città sono state ferite almeno 46 persone.

La Russia ha attaccato anche alcune infrastrutture portuali ucraine sulle rive del Danubio, al confine con la Romania. Uno dei droni russi è sconfinato in territorio romeno per alcuni minuti, e la Romania ha fatto partire due caccia militari per seguirne il percorso. Il segnale del drone è stato rilevato in un punto otto chilometri dentro lo spazio aereo romeno, ne è uscito e ci è rientrato per 12 minuti prima di scomparire. Non sono state segnalate esplosioni di droni in Romania. Anche la Polonia ha fatto partire degli aerei militari e ha chiuso preventivamente gli aeroporti di Lublino e Rzeszów, data la vicinanza con le zone colpite a Leopoli e Ternopil.