A Parigi apre un criticato negozio di Shein

Mercoledì 5 novembre è prevista l’inaugurazione del primo negozio fisico dell’azienda cinese di fast fashion Shein in Francia, nel centro commerciale BHV di Parigi, ma l’apertura è stata molto criticata. Sia perché l’azienda da tempo non gode di buona fama, per le accuse di pratiche commerciali scorrette, sia perché più di recente è stata denunciata alla procura di Parigi per la vendita di una bambola sessuali con fattezze infantili. Shein ha detto di aver ritirato immediatamente il prodotto dal sito, di voler accertare le responsabilità dell’accaduto e di aver avviato controlli per verificare che non ci siano articoli simili in vendita.

Frédéric Merlin, direttore del centro commerciale BHV, ha detto di aver inizialmente pensato di annullare l’accordo con Shein, ma di essere stato poi convinto dal modo in cui Donald Tang, presidente dell’azienda, aveva gestito la vicenda delle bambole. Tang infatti ha annunciato l’introduzione di un «divieto totale dei prodotti del tipo bambole sessuali» e la rimozione della categoria «prodotti per adulti» dal proprio sito. Il gruppo ha anche fatto sapere che collaborerà con la giustizia francese, fornendo i nomi delle persone che avevano acquistato quei prodotti di natura pedopornografica.

Questo nuovo sviluppo ha rianimato le polemiche nell’opinione pubblica francese, che già nelle scorse settimane aveva manifestato il proprio dissenso per l’apertura del negozio. Shein infatti è malvista da tempo per i suoi modelli di business e per la sua provenienza cinese, e la denuncia presentata alla procura di Parigi ha ulteriormente alimentato le critiche.

Il marchio è stato più volte accusato di sfruttamento dei lavoratori che vengono fatti lavorare anche per 17 ore al giorno e vengono pagati molto poco. Diverse inchieste hanno rivelato la presenza di manodopera minorile all’interno della filiera produttiva dei capi Shein. Oltre agli aspetti etici, anche il modello di produzione e di consumo promosso dall’azienda è considerato altamente dannoso per l’ambiente, per via della rapidità con cui vengono realizzati e smaltiti gli abiti. Inoltre è stato dimostrato che alcuni abiti di Shein contengono materiali inquinanti e nocivi per la salute.

Shein rappresenta un’idea di moda molto distante da quella tradizionalmente associata a Parigi, ma nonostante le critiche l’azienda è molto importante dal punto di vista commerciale in Francia. Infatti secondo un rapporto di NielsenIQ, società che fa ricerche di mercato a livello mondiale, nel 2022 il brand deteneva già circa il 34 per cento del mercato del “fast fashion” in Francia, quasi al livello di Zara e H&M, che però esistono da molto più tempo. Oggi Shein riceve circa il 32 per cento del budget che i consumatori francesi destinano all’abbigliamento, nel 2020 era il 18 per cento. La sua crescita è legata soprattutto al fatto che mantiene i capi a prezzi molto bassi e segue costantemente le nuove tendenze.

A luglio era stata multata dall’autorità antitrust francese per 40 milioni di euro per pratiche commerciali ingannevoli, infatti un’indagine dell’antitrust aveva rilevato che Shein aumentava i propri prezzi sul sito poco prima di applicare gli sconti facendo credere ai clienti di trovarsi di fronte a offerte vantaggiose. Mentre a settembre era stata multata per 150 milioni di euro dalla commissione nazionale per l’informatica e le libertà (CNIL), per mancato rispetto delle norme applicabili in materia di tracciatori su Internet.

Ora il governo francese sta valutando nuove misure per limitare l’attività di Shein nel paese. Il ministro dell’Industria, Ronald Lescure, ha detto che «se questi comportamenti dovessero ripetersi» sarebbe necessario «vietare alla piattaforma di operare sul mercato francese». Anche il ministro del Commercio, Serge Papin, ha detto di voler rafforzare gli strumenti a disposizione dello Stato per affrontare «le minacce poste da Shein». I rappresentanti dell’azienda saranno convocati entro quindici giorni all’Assemblea nazionale, nell’ambito di una missione d’inchiesta sui controlli dei prodotti importati in Francia.

Tuttavia alcuni esperti e rappresentanti del settore della moda ritengono che il governo non abbia i mezzi per arrivare a un vero divieto. Pierre-François Le Louët, presidente dell’Unione francese delle industrie della moda e dell’abbigliamento, ha detto che «le autorità pubbliche stanno dimostrando la loro impotenza». Su Le Monde l’avvocato Alexandre Archambault ha ricordato che un eventuale blocco di Shein dovrebbe essere deciso a livello europeo.

Molte aziende del settore lamentano da mesi l’inerzia dello Stato francese, che finora non è riuscito né a contenere la crescita di Shein, né a elaborare una legge efficace per regolamentare il fenomeno. La proposta di legge che andava in questa direzione è bloccata in Senato dallo scorso giugno e non verrà ridiscussa prima dell’inizio del prossimo anno.