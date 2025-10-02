Il sito di abbigliamento cinese Shein aprirà a Parigi il suo primo negozio fisico permanente

Shein, nota piattaforma di e-commerce cinese che vende abbigliamento economico e di bassa qualità, ha detto che aprirà il suo primo negozio fisico permanente a Parigi. Il negozio sarà all’interno del centro commerciale BHV Marais, che si trova nel centro della città. L’azienda aprirà altri cinque negozi a Digione, Reims, Grenoble, Angers e Limoges, in Francia.

Con queste aperture Shein vuole dare ai clienti un’alternativa agli acquisti online, oltre a cercare di farsi conoscere da ancora più persone. Per aprire i negozi Shein ha fatto un accordo con la società immobiliare Société des Grands Magasins, che possiede i centri commerciali dove Shein aprirà i negozi. Shein in precedenza aveva aperto dei negozi fisici, ma sempre in modo temporaneo.

L’azienda, fondata in Cina ma con sede ora a Singapore, è diventata una delle più famose società di e-commerce d’abbigliamento grazie a prezzi molto bassi e strategie di marketing aggressivo. Viene spesso criticata per il suo impatto ambientale e le cattive condizioni di lavoro. È stata multata per pratiche commerciali ingannevoli in Francia e in Italia ed è sotto indagine della Commissione Europea per presunte violazioni delle norme a tutela dei consumatori.

