L’Antitrust ha multato Shein per un milione di euro, accusandola di comunicazione ingannevole su alcune iniziative per l’ambiente

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, meglio nota come Antitrust) ha multato per 1 milione di euro Shein, il marchio di abbigliamento cinese noto per i prezzi molto bassi e la qualità scadente. L’accusa è di comunicazione ingannevole: secondo l’Antitrust, Shein avrebbe diffuso informazioni fuorvianti sul processo produttivo di una delle sue collezioni di vestiti (evoluSHEIN by Design), inducendo i consumatori a credere che fosse stata realizzata con materiali ecosostenibili e riciclabili, senza però fornire prove concrete né dettagli utili a valutare l’effettiva sostenibilità dell’iniziativa. Inoltre Shein avrebbe pubblicato sul proprio sito dichiarazioni generiche e vaghe sull’impegno a ridurre del 25 per cento le emissioni di gas serra entro il 2030 e azzerarle entro il 2050.

A inizio giugno l’Organizzazione europea dei consumatori, un ente che riunisce le associazioni dei consumatori di 32 paesi, aveva presentato alle autorità europee un reclamo in cui accusava Shein di usare pratiche commerciali ingannevoli per indurre i consumatori a comprare di più.

– Leggi anche: Il goffo tentativo di Shein di ripulirsi l’immagine