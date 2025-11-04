Un cacciatore è indagato per la morte di un orso in Trentino

Un cacciatore è indagato dalla procura di Trento per la morte di un orso avvenuta nell’ottobre del 2023 vicino a Bresimo, comune della Val di Non, in Trentino. Dagli esami balistici risulta che l’orso, identificato come l’individuo Mj5, sia stato ucciso con un colpo di fucile; dall’analisi delle celle telefoniche risulta che il cellulare del cacciatore sia stato localizzato nel territorio in cui l’orso è stato ucciso. La procura ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di archiviare il procedimento, ma le associazioni animaliste Oipa, Enpa, Lav e Lndc si sono opposte.

Il cacciatore è un 48enne iscritto nella riserva di caccia di Bresimo e residente a Pergine Valsugana, in provincia di Trento. Nel marzo del 2023 Mj5 aveva aggredito un escursionista in val di Rabbi, non lontano da dove qualche mese dopo è stato ucciso. Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, aveva emesso contro l’orso un ordine di abbattimento che era stato poi sospeso dal Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Trento. Il Tar aveva rimandato la causa alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, chiedendo chiarimenti sulla normativa europea che tutela, tra le altre specie, anche l’orso e ne permette l’abbattimento solo in casi eccezionali e per motivi di sicurezza.