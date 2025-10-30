Trump ridurrà alcuni dazi alla Cina, dopo l’incontro con Xi Jinping

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello della Cina Xi Jinping si sono parlati per circa 90 minuti a Busan, in Corea del Sud, in quello che era uno degli incontri più attesi dell’anno. Trump e Xi, i leader delle due più grandi economie del mondo, dovevano trovare un modo per porre fine alla guerra commerciale in corso tra i due paesi, o quanto meno ridurne gli effetti più gravi.

«Abbiamo un accordo», ha detto Trump ai giornalisti mentre era di ritorno negli Stati Uniti sull’aereo presidenziale Air Force One, aggiungendo che presto sarà firmato un documento formale. Xi Jinping, tramite un comunicato, ha detto che i due paesi hanno trovato un «consenso» sulle misure necessarie per risolvere le dispute commerciali più gravi.

Mancano ancora molti dettagli su quali saranno le misure prese ma sembra che almeno al momento i due leader abbiano interrotto l’escalation nella guerra commerciale, che stava danneggiando le economie di entrambi. Non si può dire però che sia finita.

L’unico dei due leader che finora ha fornito qualche dettaglio sulle misure è Trump, che ha annunciato che dimezzerà dal 10 al 20 per cento i dazi che aveva imposto a febbraio e marzo contro tutte le merci cinesi, sostenendo che la Cina non stesse facendo abbastanza per ridurre il traffico di fentanyl, un oppiaceo che ha provocato una grave crisi di sanità pubblica negli Stati Uniti e che è in parte prodotto in Cina. In cambio, Trump ha detto che la Cina si impegnerà maggiormente per contrastare il traffico della sostanza.

I dazi sul fentanyl sono diversi dai dazi annunciati ad aprile, che restano in vigore. In questo modo, il livello medio dei dazi americani su buona parte delle importazioni dalla Cina passa dal 55 per cento circa al 45 per cento. È un buon risultato per la Cina, le cui esportazioni verso gli Stati Uniti erano in calo negli ultimi mesi.

Trump ha detto inoltre che lui e Xi hanno trovato un accordo per risolvere il problema delle terre rare, un gruppo di metalli fondamentali per le produzioni tecnologiche di cui la Cina domina il mercato. Di recente, in risposta ai dazi, la Cina aveva bloccato buona parte delle esportazioni di terre rare verso gli Stati Uniti, provocando grosse difficoltà a molte aziende americane e occidentali.

La Cina, inoltre, avrebbe promesso di tornare a comprare soia prodotta da agricoltori statunitensi. Negli ultimi mesi l’interruzione dell’acquisto di soia da parte della Cina aveva provocato molti danni all’agricoltura degli Stati Uniti.

Trump ha detto che i due leader non hanno parlato di Taiwan, l’isola di fatto indipendente che la Cina rivendica come propria, e non ha menzionato accordi sui microchip, su cui gli Stati Uniti hanno imposto dei blocchi alle importazioni verso la Cina.