Gli Stati Uniti imporranno “dazi reciproci” sulle merci importate

Donald Trump ha detto che imporrà dazi reciproci sulle merci importate da quei paesi che secondo Trump «trattano male» gli Stati Uniti negli scambi commerciali. Non c’è dunque un valore unico, ma rispecchieranno il livello dei dazi imposti da ogni paese sulle merci statunitensi. Non solo: i dazi conterranno anche una percentuale aggiuntiva commisurata alle altre barriere commerciali che secondo Trump ostacolano i prodotti statunitensi, come l’IVA dei paesi europei, le tasse sulle emissioni di anidride carbonica, la burocrazia, e via così. Trump ha detto che i nuovi dazi entreranno in vigore domani, insieme a quelli del 25 per cento sulle auto importate.

Tra i 50 paesi interessati ci sono quelli dell’Unione Europea, a cui saranno imposti dazi del 20 per cento soprattutto per le normative sulla tecnologia e sull’ambiente, che Trump ha definito «folli». Ci sarà poi un dazio del 10 sui prodotti dal Regno Unito, del 34 per cento sulle merci cinesi, del 24 su quelle giapponesi, del 32 su quelle da Taiwan (da cui proviene gran parte dei chip), e del 26 sui prodotti indiani, tra i vari. Sembrano per ora esclusi Canada e Messico, già interessati però da dazi del 25 per cento su determinati prodotti.

I dazi sono di fatto una tassa che rende più care le importazioni. Saranno certamente un danno per consumatori e aziende statunitensi, che dovranno sopportare prezzi più alti, ma anche per i paesi esportatori, che avranno più difficoltà a vendere i loro prodotti. I paesi europei sono molto esposti al commercio con gli Stati Uniti, e la Commissione Europea ha già fatto sapere di aver pronta una serie di misure in risposta.

I dazi dovrebbero servire per difendere l’industria nazionale dalla concorrenza straniera. Nella pratica Trump li usa però come strumento politico per ottenere quello che vuole dai paesi che li subiscono, e che avrebbero molto da perdere in una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Per questo spesso si è limitato a minacciarli, senza poi davvero introdurli o facendolo solo in parte. È successo per esempio con Canada e Messico: a inizio febbraio Trump aveva annunciato dei dazi, per poi posticiparli dopo aver ottenuto dai due paesi alcune garanzie e impegni sulla gestione dei flussi migratori.

Negli ultimi mesi c’è stata una discreta confusione sui dazi, a causa di dichiarazioni confusionarie di Trump, che li ha più volte annunciati, poi ritrattati e rimandati, con una strategia pensata proprio per creare caos, incertezza e paura. Attorno all’annuncio di mercoledì c’era molta attesa, alimentata dallo stesso Trump che lo aveva definito «il giorno della liberazione» degli Stati Uniti dalle pratiche commerciali dei loro partner. Non aveva però lasciato trapelare alcun dettaglio sui suoi contenuti.

Dal punto di vista comunicativo inoltre Trump è solito fare moltissimi annunci, anche per provare a sviare l’attenzione dai reali problemi e dalle inadempienze della sua amministrazione. La confusione creata sui dazi va in questa direzione, così come la grande attesa che si era creata intorno all’annuncio di questa sera.

Il caos degli ultimi mesi ha però avuto grosse conseguenze economiche. La prima è che ha fatto passare alle borse di mezzo mondo settimane molto difficili, con cali ampi e generalizzati nel valore delle azioni delle società più esposte al commercio con gli Stati Uniti. Quella che ne ha risentito di più è stata proprio la borsa statunitense, dato che le prime conseguenze concrete dei dazi sono un aumento dei prezzi per consumatori e imprese locali, che devono sobbarcarsi il sovrapprezzo dei dazi. Non a caso Trump ha dato l’annuncio a mercati chiusi.

Negli scorsi mesi poi sono aumentate molto le importazioni degli Stati Uniti, per effetto del cosiddetto front loading: le aziende statunitensi si sono affrettate a comprare più merce possibile prima dell’entrata in vigore dei dazi. Col risultato che i porti sono intasati, le spedizioni costano sempre di più, e alcune materie prime richiestissime – come il rame – costano molto più di prima.

