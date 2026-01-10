L’uccisione di Renee Nicole Good ripresa dall’agente che le ha sparato

Venerdì è stato reso pubblico un nuovo video che mostra il momento dell’uccisione di Renee Nicole Good, a Minneapolis, da parte di un agente dell’ICE, l’agenzia federale che si occupa del controllo delle frontiere e dell’immigrazione. È un video importante rispetto a quelli circolati finora perché realizzato proprio dall’agente che ha sparato alla donna. Era stato ottenuto inizialmente dal sito conservatore Alpha News, e confermato in seguito dal dipartimento di Sicurezza nazionale.

Dura circa 47 secondi e mostra Renee Nicole Good a bordo del proprio SUV, inizialmente messo di traverso su una strada del quartiere residenziale di Powderhorn, dove gli agenti dell’ICE stavano conducendo un’operazione anti immigrazione. Da mesi gli agenti dell’ICE conducono rastrellamenti nelle città per arrestare ed espellere i migranti irregolari, spesso con metodi violenti e brutali ritenuti in violazione dei diritti umani. Good era un’attivista che si stava occupando di monitorare le attività dell’ICE in città.

All’inizio del video si vede l’agente dell’ICE Jonathan Ross scendere dalla propria auto e dirigersi verso il lato del conducente del SUV. Mentre lui gira attorno al veicolo e riprende la scena col proprio cellulare, dal finestrino abbassato Good lo guarda sorridendo e gli dice «Va bene, non sono arrabbiata con voi». Non è chiaro perché Good gli abbia detto così, e se stesse rispondendo a un commento di Ross, anche perché nel video non si sente l’agente parlare fino a quel momento.

In seguito Ross va verso il retro del SUV e compare un’altra donna, in seguito identificata come la moglie di Good. Dopo un breve scambio con l’agente, quest’ultima cerca di entrare nel SUV dal lato del passeggero ma trova la porta chiusa.

A quel punto inizia il momento più confuso del video: un altro agente dice a Good di uscire dall’auto; lei va leggermente in retromarcia e poi cerca di sterzare verso destra. Mentre l’auto va in avanti un altro agente cerca di aprire la portiera di Good, e qualcuno urla «Whoa». In quel momento l’inquadratura del telefono di Ross si sposta verso il cielo. In quello stesso momento si sentono tre colpi d’arma da fuoco, e poi si vede di nuovo l’auto di Good schiantarsi poco più avanti. Una voce maschile, non si sa di chi, dice «Fottuta stronza» (fucking bitch).

Dopo la pubblicazione del video, la Casa Bianca e il dipartimento di Sicurezza Nazionale hanno ribadito la posizione che avevano già espresso precedentemente: e cioè che Ross avrebbe sparato per legittima difesa, sostenendo che Good avrebbe cercato di investirlo e che facesse parte di movimenti estremisti di sinistra.

«A molti di voi è stato detto che questo agente delle forze dell’ordine non è stato investito da un’auto, non è stato molestato e ha ucciso una donna innocente. La realtà è che la sua vita era in pericolo e ha sparato per legittima difesa», ha detto il vicepresidente JD Vance a commento del video, pubblicato sui suoi social.

In verità il video – come le altre riprese della scena – non mostra Good cercare di investire Ross. Questa versione era stata negata nelle scorse ore da diversi testimoni, e alcuni altri video realizzati sul posto sembravano smentirla. In questi video si vedeva il SUV di Good accelerare lentamente per cercare di allontanarsi dagli agenti dell’ICE, e in particolare da quello che stava cercando di aprirle la portiera.