Gli agenti anti-immigrazione hanno ucciso una persona a Minneapolis

Un agente dell’ICE, l’agenzia federale che negli Stati Uniti si occupa del controllo delle frontiere e dell’immigrazione, ha sparato contro una donna di 37 anni a Minneapolis, in Minnesota, uccidendola. L’ICE ha successivamente dichiarato che l’agente aveva agito per legittima difesa spiegando che la donna, che stava guidando un’auto, aveva tentato di investire gli agenti che stavano conducendo un’operazione «mirata». Alcuni video della sparatoria pubblicati successivamente a queste dichiarazioni, così come i resoconti dei testimoni, sembrano però contraddire la versione dell’ICE, confermata nel frattempo anche dalla segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem.

La sparatoria è avvenuta in mattinata a Powerhorn, quartiere residenziale nel sud di Minneapolis vicino a dove, nel 2020 un poliziotto bianco uccise George Floyd durante un arresto. In città erano presenti circa 2mila agenti dell’ICE, che è diventata il principale strumento delle politiche anti immigrati del presidente Donald Trump, e uno dei corpi di polizia più temuti e discussi del paese.

Successivamente alla sparatoria, durante una conferenza stampa, Tricia McLaughlin, portavoce del Dipartimento per la Sicurezza interna, ha dichiarato che gli agenti dell’ICE stavano «conducendo delle operazioni mirate» quando dei «rivoltosi» hanno bloccato loro la strada. Una di loro avrebbe poi tentato di investire gli agenti «nel tentativo di ucciderli» usando «la sua auto come un’arma». A quel punto un agente che «temeva per la propria vita» ha sparato per difesa, per salvare se stesso e i suoi colleghi, uccidendo la donna.

Questa versione è stata confermata anche dalla segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem che ha descritto quanto accaduto come un «atto di terrorismo interno» compiuto contro gli agenti dell’ICE da una donna che aveva cercato di investirli e travolgerli con il suo veicolo: «Un nostro agente» ha detto Noem, «ha agito rapidamente e per difesa».

Tuttavia, subito dopo l’accaduto, alcuni testimoni hanno raccontato a una televisione locale la loro versione che smentiva quanto dichiarato ufficialmente. Hanno parlato di una donna a bordo della sua auto rossa che era stata affiancata da due agenti dell’ICE mentre un terzo si era avvicinato cercando di forzare la portiera dal lato della guidatrice per farla scendere cominciando poi a sparare all’improvviso per tre volte contro il suo finestrino. Alcuni testimoni hanno poi riferito che un medico si trovava sul posto, ma che quando ha cercato di intervenire per soccorrere la donna gli agenti dell’ICE glie l’hanno impedito.

Nel frattempo hanno cominciato a circolare sui social alcuni video della sparatoria che sembrano confermare quando riportato dai testimoni e contraddire dunque la versione basata sulla legittima difesa. Mostrano alcuni agenti federali che cercano di far uscire una donna dalla sua auto che blocca parzialmente un incrocio. Si vede poi l’auto fare lentamente retromarcia e poi avanzare per lasciare la zona, quando un agente comincia all’improvviso a sparare.

L’identità della donna non è stata diffusa, ma l’ufficio della sanatrice Tina Smith ha detto che era la moglie di un leader del movimento a difesa dei migranti.

Dopo la diffusione del video il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha dichiarato che l’agente dell’ICE che ha sparato ha agito in modo sconsiderato e ha respinto tutte le dichiarazioni secondo cui avrebbe agito per legittima difesa: «È stata l’azione di un agente che ha usato il proprio potere in modo sconsiderato, con il risultato che una persona è morta, è stata uccisa». Il sindaco ha anche criticato la presenza dell’ICE in città dicendo che quegli agenti «non sono qui per garantire la sicurezza», che quello che stanno facendo «non serve a proteggere l’America», che stanno anzi «seminando il caos nelle strade» e che stanno «in questo caso, letteralmente uccidendo delle persone». Frey ha poi detto di aver visto il video della sparatoria e che il voler far passare quell’azione per legittima difesa «è una stronzata».

Sul luogo della sparatoria sono nel frattempo arrivate centinaia di persone che stanno protestando contro gli agenti dell’ICE gridando loro di andarsene.

Il capo della polizia locale Brian O’Hara ha detto che la sparatoria è già al centro di un’indagine in cui è coinvolta anche l’FBI.