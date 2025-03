Trump ha annunciato dazi del 25 per cento sulle auto importate

Mercoledì il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che imporrà dei dazi del 25 per cento su tutte le auto importate. Trump ha detto che entreranno in vigore il 2 aprile, e che saranno applicati anche ai pezzi di ricambio.

Quasi la metà di tutti i veicoli venduti negli Stati Uniti è importata, e anche quasi il 60 per cento delle parti di ricambio. Il Messico è il principale esportatore di veicoli negli Stati Uniti, seguito da Giappone, Corea del Sud, Canada e Germania. I nuovi dazi annunciati da Trump potrebbero avere un impatto enorme sull’economia mondiale e sul settore dell’auto in particolare, in grande crisi da diverso tempo.

La misura potrebbe avere conseguenze significative anche in Europa, dove i veicoli stradali (auto, moto, camion, etc) rappresentano quasi il 10 per cento delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Dall’inizio del suo mandato Trump ha già imposto dazi del 20 per cento su tutte le merci cinesi, del 25 per cento sulle importazioni di acciaio e alluminio, e della stessa misura su quelle provenienti da Canada e Messico. Questi ultimi sono stati in parte sospesi fino al 2 aprile.

Trump sostiene che i nuovi dazi sulle auto serviranno ad aumentare la produzione interna, ma è un obiettivo che richiede un processo molto lungo e non è chiaro come il presidente statunitense pensi di raggiungere questo obiettivo già da aprile.

