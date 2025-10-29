In Francia il sesso senza consenso sarà considerato stupro

Il parlamento francese ha definitivamente approvato una modifica al codice penale che inserisce la nozione di “consenso” nella definizione di stupro e aggressione sessuale. Il disegno di legge sul consenso era stato proposto dalle deputate Marie-Charlotte Garin (del partito Les Écologistes, di sinistra) e Véronique Riotton (di Renaissance, il partito di Emmanuel Macron). Era già stato approvato dall’Assemblea Nazionale, la camera bassa, ed è stato approvato oggi anche dal Senato con 327 voti a favore: 15 deputati si sono invece astenuti.

Fino ad oggi la Francia definiva lo stupro come qualsiasi atto di penetrazione sessuale commesso attraverso «violenza, coercizione, minaccia o sorpresa». Il testo approvato definitivamente oggi mantiene queste categorie, ma specifica che lo stupro è un «qualsiasi atto sessuale non consensuale»: rende di fatto il consenso il fattore determinante che distingue un rapporto sessuale da una violenza. La legge specifica inoltre che il consenso deve essere «libero e informato, specifico, preventivo e revocabile» e che non può essere dedotto dal silenzio o dalla mancata reazione dell’altra persona: in altre parole, che una persona deve dare liberamente il suo esplicito consenso per ogni atto sessuale.

La senatrice dei Verdi Mélanie Vogel ha commentato l’approvazione dicendo: «Viviamo da secoli in una cultura dello stupro» (una sub-cultura in cui lo stupro e le molestie sessuali vengono banalizzate o giustificate, e in cui sono normalizzati anche gli atteggiamenti e le pratiche che sostengono la violenza maschile contro le donne): «Cominciamo ora a costruire una cultura del consenso: quando non dici di sì, è no. Quando dici di sì perché hai paura, è no… L’unico sì che conta è un sì libero».

L’approvazione di questa legge è stata influenzata dal processo per gli stupri subiti da Gisèle Pelicot e dal lavoro politico che da anni portano avanti i movimenti femministi e alcune forze politiche di sinistra. Con il voto di oggi la Francia si è unita ai paesi che hanno già modificato il proprio codice penale mettendo al centro la nozione di consenso: tra questi Canada, Svezia, Spagna, Norvegia, Danimarca, Slovenia, Islanda e Grecia.