L’azienda del montacarichi usato per il furto al Louvre ne sta approfittando per farsi pubblicità

La società produttrice del veicolo con montacarichi più famoso degli ultimi tempi, quello usato per il furto di gioielli al Louvre di domenica 19 ottobre a Parigi, ha scelto di sfruttare il momento per farsi un po’ di pubblicità su Instagram e altri social network.

In un post l’azienda tedesca Böcker ha accostato alla fotografia del montacarichi lasciato dai ladri fuori dal museo la scritta: «Quando devi fare in fretta», in riferimento alla velocità con cui sono stati rubati i gioielli napoleonici dal valore di 88 milioni di euro in appena sette minuti.

Lo slogan è accompagnato da una scritta che descrive le caratteristiche del camioncino con montacarichi “Agilo”, facendo sempre riferimento al furto di domenica: «L’Agilo di Böcker trasporta i tuoi tesori fino a un carico di 400 chilogrammi a una velocità di 42 metri al minuto, e lo fa in silenzio, grazie al motore elettrico da 230 volt». Il riferimento alla scarsa rumorosità del montacarichi rimanda al modo in cui hanno agito i ladri, in maniera del tutto indisturbata ed evidentemente senza farsi notare troppo come si vede in questo video. Le indagini per identificarli e per provare a recuperare i gioielli sono ancora in corso.

Il giornale britannico Guardian si è messo in contatto con la famiglia Böcker, che gestisce l’azienda a Werne, una città nelle vicinanze di Dortmund, nella Germania centro-occidentale. Julia Scharwatz – la responsabile del marketing nonché moglie dell’amministratore delegato Alexander Böcker – ha detto di avere scoperto dai giornali che il loro montacarichi fosse stato usato per il furto al Louvre e di esserne rimasta molto impressionata: «Quando è diventato chiaro che nessuno si era fatto male, abbiamo iniziato a fare qualche battuta e a pensare a qualche slogan divertente».

Secondo Scharwatz l’Agilo usato per il furto era stato venduto cinque anni fa a un’azienda nell’area di Parigi, che lo offriva a noleggio. Ha poi aggiunto che gli autori del furto avevano mostrato interesse per il veicolo e dopo una prova dimostrativa lo avevano rubato. Questa versione è diversa da quella emersa finora dalle indagini, secondo cui il montacarichi era stato rubato a una persona che l’aveva messo in vendita su Leboncoin, un sito web molto popolare in Francia usato per comprare e vendere più o meno qualsiasi cosa.

Domenica mattina i ladri lo avevano posizionato sul lato del Louvre lungo la Senna, in modo da raggiungere il primo piano del museo ed entrare nella Galleria di Apollo, dove avevano rubato i gioielli. Erano poi usciti scendendo sempre con l’Agilo, prima di salire sugli scooter e scappare.

Il post pubblicitario è sui social da inizio settimana e in pochi giorni ha raccolto oltre 1,7 milioni di visualizzazioni, molte di più rispetto alle 15-20mila persone che vedono di solito i post di Böcker, ha detto Scharwatz sempre al Guardian. La reazione delle persone è stata quasi completamente positiva, anche se qualcuno ha lasciato critiche definendo la pubblicità inopportuna. Al momento non sembra esserci stato un aumento degli ordini e degli acquisti dell’Agilo.