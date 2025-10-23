Le foto del papa e di re Carlo III che pregano insieme per la prima volta dopo 500 anni

Il re d’Inghilterra Carlo III e papa Leone XIV hanno pregato pubblicamente nella Cappella Sistina, in Vaticano. Il loro è stato un incontro storico, non una semplice visita di un altro capo di Stato: Carlo III infatti è anche il capo della Chiesa anglicana, per quanto i sovrani d’Inghilterra oggi abbiano un ruolo più che altro cerimoniale, e il capo effettivo è l’arcivescovo di Canterbury. La Chiesa anglicana venne fondata nel 1534 quando Enrico VIII decise di rendersi autonomo dalla Chiesa cattolica per una serie di differenze ideologiche e dottrinali, tra cui il fatto che il re voleva divorziare e il papa non lo permetteva. E in quasi cinquecento anni non era mai successo che il capo della Chiesa anglicana (che è sempre il re o la regina d’Inghilterra) e il papa si facessero vedere a pregare insieme.

L’incontro è iniziato giovedì. Carlo era accompagnato dalla moglie, la Regina Camilla. I tre hanno parlato in udienza privata nello studio del papa, nel Palazzo Apostolico, e si sono scambiati dei regali: Carlo ha donato al papa un’icona di Edoardo il Confessore, re e santo inglese vissuto nell’XI secolo; il papa ha donato invece un mosaico del Cristo Pantocratore. Successivamente c’è stata la preghiera, guidata da Leone e dall’arcivescovo anglicano di York. Si è svolta in latino e in inglese.

Questa preghiera era stata concordata quando il papa era ancora Francesco, e si sarebbe dovuta tenere ad aprile nell’ambito del Giubileo, l’anno santo della Chiesa cattolica, ma Franesco era poi morto il 21 aprile. Papa Francesco e re Carlo avevano due interessi in comune. Il primo è quello per l’ambiente: la preghiera si sarebbe dovuta fare nel decimo anniversario dalla pubblicazione dell’enciclica di papa Francesco Laudato Sii, che si occupava proprio di sostenibilità ambientale. Il secondo è quello di una collaborazione tra le varie Chiese cristiane e le diverse fedi. Il fatto che papa Leone abbia voluto fare ugualmente questa preghiera significa che rispetto a questi due temi si considera in continuità con quanto fatto da papa Francesco.

Nonostante i tentativi di riavvicinamento, avvenuti soprattutto negli ultimi anni, tra le due Chiese ci sono ancora grandi differenze. Per esempio Chiesa anglicana, al contrario della Chiesa cattolica, dagli anni Settanta permette il sacerdozio anche alle donne, e dal 2014 possono esseci anche vescove. Quest’anno proprio una donna, Sarah Mullally, è stata eletta arcivescova di Canterbury, quindi di fatto è diventata la capa della Chiesa. Visto che però Mullally deve ancora ufficialmente diventare arcivescova, alla preghiera in Vaticano è stata sostituita dall’arcivescovo di York, il secondo più importante della Chiesa anglicana.

