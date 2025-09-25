Nicolas Sarkozy è stato condannato per i finanziamenti elettorali ricevuti da Gheddafi

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere nel processo in cui era accusato di aver accettato senza dichiararli finanziamenti provenienti dal regime del dittatore libico Muammar Gheddafi per le elezioni presidenziali del 2007, che vinse al ballottaggio. È stato invece dichiarato innocente per le accuse di corruzione e appropriazione indebita di fondi pubblici. La pena non è ancora stata comunicata.

Sarkozy ha 70 anni ed è stato presidente per un mandato dal 2007 al 2012 con un partito di centrodestra. È coinvolto anche in altri processi, ed è già stato condannato due volte per corruzione, di cui una in via definitiva a tre anni (di cui uno ai domiciliari e due con pena sospesa: è stato liberato con la condizionale dopo sei mesi, a maggio del 2025). Gheddafi è stato ucciso nel 2011.

Quello conclusosi oggi però era il processo più significativo. Secondo l’accusa Gheddafi si sarebbe accordato con Sarkozy per finanziarlo in cambio di favori diplomatici, legali e commerciali e del suo aiuto a riabilitare la sua immagine con i paesi occidentali. Al tempo Gheddafi governava la Libia da 38 anni in maniera estremamente autoritaria, ed era stato inoltre accusato di essere responsabile di due attentati contro due aerei di compagnie occidentali: il Pan Am 103, che cadde nel 1988 a Lockerbie, in Scozia, e l’UTA 772, che cadde nel deserto del Niger nel 1989. Nel 2007, poco dopo essere stato eletto presidente, Sarkozy ricevette ufficialmente Gheddafi in Francia, 34 anni dopo la sua ultima visita di Stato.

L’esistenza del presunto accordo era stata resa pubblica nel 2012 dal giornale online specializzato in giornalismo investigativo Mediapart, che pubblicò un documento del 2006 in cui un ex funzionario libico faceva riferimento a un accordo fra Gheddafi e Sarkozy sul finanziamento della campagna che sarebbe avvenuto l’anno prima, quando Sarkozy era ministro dell’Interno. Nelle motivazione della sentenza di giovedì in realtà i giudici hanno detto di considerare il documento un falso.

Parte dell’accusa si basava inoltre sulle dichiarazioni dell’uomo d’affari franco-libanese Ziad Takieddine, morto martedì a Beirut, che per anni aveva affermato di aver consegnato circa cinque milioni di euro in contanti a Sarkozy e ai suoi collaboratori da parte di Gheddafi tra il 2006 e il 2007 (era imputato anche lui). Takieddine aveva poi ritrattato le sue dichiarazioni in un’intervista data a una giornalista molto amica della moglie di Sarkozy, la cantante ed ex modella Carla Bruni, salvo poi negare la sua ritrattazione: la vicenda aveva portato nel 2023 alla formulazione di accuse contro Sarkozy anche per manipolazione dei testimoni e nel 2024 contro Bruni di associazione a delinquere e di occultamento delle prove. Secondo l’accusa, Takieddine sarebbe stato pagato 600mila euro per la sua prima ritrattazione.

Sarkozy e i suoi avvocati hanno sempre negato tutte le accuse e sostengono che gli ex funzionari libici lo accusino per vendicarsi: dopo anni di buoni rapporti fra Sarkozy e Gheddafi la Francia appoggiò l’azione militare in Libia autorizzata dalle Nazioni Unite che contribuì a spodestare il regime di Gheddafi nel 2011, e che portò alla sua uccisione per mano delle truppe ribelli nell’ottobre del 2011. Per questo motivo Sarkozy sostiene che gli ex funzionari e alleati di Gheddafi stiano creando delle false accuse nei suoi confronti.