La Germania ha vinto gli Europei maschili di basket battendo la Turchia con il punteggio di 88-83. È stata una finale molto equilibrata, che è rimasta incerta fino alla fine ed è stata giocata con grande intensità da entrambe le squadre. A due minuti dalla fine il punteggio era ancora sul 79-79, e poco prima la Turchia era stata in vantaggio anche di 5 punti. Nell’ultimo minuto però il playmaker tedesco Dennis Schröder ha segnato due canestri importantissimi, dando alla Germania il vantaggio decisivo.

La nazionale tedesca ha tirato con un’ottima percentuale da 3 punti (il 54 per cento, con 14 tiri su 26 segnati); Isaac Bonga ha fatto 20 punti, Franz Wagner 18 e Schröder 16. Alla Turchia, che pure ha giocato un eccellente torneo e fino a stasera aveva sempre vinto, non sono bastati i 28 punti di Alperen Sengün e i 23 di Cedi Osman.

Finora la Germania aveva vinto gli Europei solo un’altra volta nella sua storia, nel 1993, ma in questi anni si sta affermando come una delle nazionali migliori al mondo: nel 2022 fu terza agli Europei e soprattutto l’anno successivo vinse un po’ a sorpresa i Mondiali. Solamente tre nazionali prima di lei erano riuscite a fare la doppietta consecutiva Mondiali-Europei: l’URSS, la Jugoslavia e la Spagna.

In questi Europei ha battuto, spesso nettamente, tutte le avversarie affrontate: Montenegro, Svezia, Lituania, Gran Bretagna e Finlandia ai gironi, Portogallo, Slovenia e di nuovo Finlandia nella fase a eliminazione diretta.