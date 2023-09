La Germania ha vinto i Mondiali maschili di basket

La Germania ha battuto 83-77 la Serbia nella finale dei Mondiali maschili di basket, giocata domenica a Manila, nelle Filippine. Per la Germania era la prima finale a un Mondiale e il suo miglior risultato finora era un terzo posto ottenuto nel 2002. È diventata quindi campione del mondo alla prima occasione buona, battendo la Serbia grazie ai 28 punti di Dennis Schröder, ai 19 di Franz Wagner e ai 12 di Johannes Voigtmann, che gioca in Italia con l’Olimpia Milano.

Per la Serbia è la seconda sconfitta subita in finale a un Mondiale dopo quella persa nel 2014 contro gli Stati Uniti, che in questa edizione sono arrivati quarti. Nella finale per il terzo posto, giocata domenica mattina, gli Stati Uniti sono stati infatti battuti 127-118 dal Canada, che così ha ottenuto la prima medaglia della sua storia a un Mondiale.

