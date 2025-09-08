Almeno 14 persone sono state uccise in Nepal durante una manifestazione contro la decisione del governo di bloccare vari social network

Almeno 14 persone sono state uccise e più di 50 sono rimaste ferite a Kathmandu, la capitale del Nepal, in alcuni scontri tra la polizia e i manifestanti durante un corteo di protesta contro la decisione del governo di bloccare 26 siti, tra cui importanti piattaforme digitali come Facebook, Instagram e YouTube.

Gli scontri sono iniziati quando alcuni manifestanti sono entrati nell’area del parlamento, che era una zona vietata al corteo, e hanno lanciato oggetti contro la polizia, che ha usato contro di loro manganelli, armi con proiettili di gomma, cannoni ad acqua e lacrimogeni.

Venerdì il governo aveva chiuso 26 siti, inclusi i social network più utilizzati, perché questi non si erano registrati presso il ministero delle Comunicazioni per ottenere una licenza, come richiesto da una nuova legge del paese. Il governo ritiene questa nuova legge necessaria per limitare i commenti di odio, la criminalità e le notizie false, mentre secondo molti manifestanti è una restrizione alla libertà di espressione.

Le persone che hanno partecipato alla protesta si sono definiti con il termine Gen Z, per rimarcare il fatto che le norme che limitano l’uso dei social network impattano soprattuto i più giovani (il termine Gen Z sta per Generazione Z, e indica i nati tra il 1997 e il 2012)”