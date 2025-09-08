È stato ucciso l’uomo che nel 2021 fuggì nei boschi della Nuova Zelanda con i figli

Tom Phillips, un uomo neozelandese che da quasi quattro anni era scomparso insieme ai tre figli minorenni nei boschi dell’isolata regione di Waikato, in Nuova Zelanda, è stato ucciso dalla polizia dopo che aveva commesso un furto in un negozio di prodotti agricoli. La polizia ha detto che uno dei suoi figli era con lui durante la sparatoria, e che ora è stato preso in custodia dalle autorità. Si stanno cercando gli altri due bambini, in una zona dove le temperature sono ora vicine allo zero.

Secondo quanto riferito dalla vice commissaria di polizia Jill Rogers, intorno alle 2:30 nella notte tra domenica e lunedì la polizia è stata avvisata di un furto in un negozio in una piccola cittadina rurale, Piopio, nella regione di Waikato. Dopodiché alla polizia è arrivata la segnalazione di un quad che stava percorrendo una strada verso Marokopa, una cittadina con meno di 100 abitanti dove Phillips viveva con la sua famiglia: la polizia ha quindi piazzato dei chiodi per fermare il quad; quando il quad si è fermato, Philipps ha sparato con un fucile contro la polizia e ha colpito un agente alla testa; un secondo agente ha quindi sparato all’aggressore, che è morto sul posto. L’agente ferito è stato portato in ospedale.

Tom Phillips era fuggito pochi giorni prima di Natale nel 2021, portando con sé i suoi tre figli Ember, che ora ha 9 anni, Maverick (10) e Jayda (12), dopo un apparente litigio con la moglie. Da quasi quattro anni Phillips viveva nascosto nei boschi insieme ai tre bambini. La polizia li aveva cercati a lungo senza successo, nonostante siano stati avvistati molte volte e anche immortalati da alcune telecamere di sicurezza.