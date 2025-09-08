L’Italia ha battuto 5-4 Israele nelle qualificazioni per i Mondiali di calcio

La Nazionale italiana maschile di calcio ha vinto 5-4 contro Israele nel girone di qualificazione per i Mondiali del 2026. La partita si è giocata in Ungheria (da due anni Israele gioca in campo neutro) e, come si intuisce dal risultato, è stata una partita molto vivace, combattuta ed equilibrata in cui l’Italia è stata a lungo in svantaggio. Fino a pochi minuti prima della fine (Tonali ha segnato il gol del 5-4 nel primo minuto di recupero) la partita era sul 4-4, un pareggio che avrebbe complicato non poco la situazione dell’Italia nel suo girone. Grazie a questo risultato parecchio sofferto l’Italia è salita al secondo posto migliorando leggermente le proprie possibilità di qualificazione, anche se la situazione generale rimane ancora molto complicata.

L’Italia ha già saltato le ultime due edizioni dei Mondiali (2018 e 2022) perché non è riuscita a qualificarsi, e rischia di saltarne una terza. È in un girone con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia, e solo la prima si qualifica direttamente per i Mondiali, mentre la seconda accede ai playoff (entrambe le volte in cui non si è qualificata per i Mondiali l’Italia era stata eliminata proprio ai playoff).

In questo girone l’Italia era partita molto male: a giungo aveva perso 3-0 la prima partita contro la Norvegia, complicando parecchio il percorso di qualificazione e portando all’esonero dell’allenatore Luciano Spalletti, sostituto da Gennaro Gattuso. Dopo la sconfitta con la Norvegia, l’Italia ha vinto tutte le partite successive, ma la Norvegia è ancora prima, a 12 punti; l’Italia è invece seconda a 9 punti, gli stessi di Israele (che però ha giocato una partita in più).

Nei giorni prima della partita si era discusso dell’opportunità che l’Italia giocasse contro Israele, e in generale da tempo c’è chi chiede che Israele venga esclusa dallo sport internazionale per gli abusi e i crimini compiuti sulla popolazione palestinese.

