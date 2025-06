Luciano Spalletti non sarà più l’allenatore dell’Italia

Luciano Spalletti non sarà più l’allenatore della Nazionale maschile di calcio. Domenica, parlando con i giornalisti, ha detto che interromperà il suo contratto subito dopo una partita in programma con la Moldavia, lunedì sera. Spalletti ha aggiunto di essere stato «esonerato», cioè di fatto licenziato, da Gabriele Gravina, presidente della federazione calcistica italiana e capo della Nazionale.

Venerdì l’Italia aveva perso malamente per 3-0 contro la Norvegia, in una partita che ha complicato le possibilità della squadra di qualificarsi per i prossimi Mondiali (un torneo a cui l’Italia non partecipa da due edizioni).

Spalletti ha 66 anni ed è uno degli allenatori italiani più rispettati in circolazione. Era stato assunto per allenare la Nazionale pochi mesi dopo aver vinto lo Scudetto con il Napoli. Da allora però i risultati sono stati un po’ ambivalenti. Agli Europei del 2024 la Nazionale fu eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera; nei mesi successivi la squadra era tornata a giocare bene, pur senza ottenere risultati eccezionali, ma la sconfitta contro la Norvegia ha evidentemente rimesso tutto in discussione.