I due cortei per il Leoncavallo a Milano

È cominciata intorno a mezzogiorno a Milano una delle due manifestazioni organizzate per protestare contro lo sgombero dello storico centro sociale Leoncavallo: sono due perché questa è quella organizzata dagli altri centri sociali milanesi (e a cui partecipano vari movimenti), che oltre che per lo sgombero protestano contro l’idea di sviluppo della città (il cosiddetto “modello Milano”), per i problemi abitativi e per la situazione emersa dalle recenti inchieste sull’urbanistica. Ce l’hanno insomma anche con l’attuale amministrazione comunale e quindi con il centrosinistra, i cui partiti invece parteciperanno all’altro corteo, quello più istituzionale, insieme ad alcuni sindacati e alle Mamme antifasciste del Leoncavallo, storica associazione che gestisce da tempo il centro sociale.

Si spiega così l’esigenza di due cortei diversi per la stessa causa, anche se a un certo punto dovrebbero unirsi. Quello di mezzogiorno è partito dalla stazione centrale e andrà verso il centro passando, probabilmente non a caso, vicino alla sede della Regione e a diversi dei palazzi e grattacieli che rappresentano lo sviluppo urbanistico di Milano degli ultimi 15 anni (alcuni dei quali sono sotto sequestro per le inchieste).

Dovrebbe poi passare anche da Porta Venezia, in centro, dove alle 14:30 è prevista la partenza dell’altro corteo: è qui che dovrebbero unirsi le due manifestazioni, entrambe guidate in testa dalle Mamme antifasciste del Leoncavallo. Il punto di arrivo sarebbe piazza Duomo, la più centrale e frequentata della città, ma le autorità lo hanno vietato e quindi potrebbe fermarsi un po’ prima.

Dovrebbero partecipare diversi esponenti del PD locale, come il capogruppo dell’opposizione in Regione Pierfrancesco Majorino e il segretario milanese Alessandro Cappelli, ma il partito non aderisce ufficialmente alla manifestazione, al contrario per esempio di Alleanza Verdi e Sinistra. Ci saranno anche delegazioni da molte città italiane, come Roma, Bologna, Genova, Torino, Napoli e altre ancora; e anche un gruppo composto dagli street artist che in questi anni hanno realizzato varie opere conservate al Dauntaun, lo spazio sotterraneo del Leoncavallo con moltissime opere di street art, tutelato dalla Soprintendenza.

Lo sgombero del Leoncavallo è particolarmente contestato perché il centro sociale è ritenuto da molti, e anche dall’amministrazione milanese e dal sindaco Beppe Sala, un luogo importante di aggregazione sociale, con una lunga storia culturale che per molti va tutelata. E poi è contestato per il modo in cui è avvenuto, lo scorso 21 agosto, a sorpresa e all’insaputa persino del sindaco (almeno secondo quello che ha detto lui): l’ufficiale giudiziario era infatti atteso il 9 settembre.

È in effetti possibile che il sindaco non lo sapesse perché l’intervento è stato gestito dalla questura, sotto il controllo del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che insieme ad altri esponenti del governo ha rivendicato l’operazione. Lo sgombero è naturalmente legittimo, perché il Leoncavallo aveva sede da trent’anni in un edificio occupato in via Watteau, un paio di chilometri a nord dalla stazione centrale, un’ex cartiera di proprietà della famiglia che lo rivendicava, i Cabassi.

Ma l’urgenza e il tempismo con cui è stato fatto sono stati visti come sospetti, dato che erano in corso da tempo discussioni tra il comune e il centro sociale per organizzare il trasferimento in un’altra sede, uno spazio del comune in una zona più periferica, Corvetto, dove il Leoncavallo si potrebbe stabilire in modo legale. Lo sgombero infatti non ha avuto particolari conseguenze pratiche, perché non si sa dove mettere le moltissime cose che sono dentro all’edificio e perché per spostare le opere del Dauntaun serve un’approvazione della Soprintendenza, che ha tempi lunghi.

L’accusa fatta da vari esponenti dell’opposizione è che sia stata un’operazione più che altro politica, in una città che la destra non governa e dove tra poco più di un anno sono previste nuove elezioni comunali.