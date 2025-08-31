Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Laura Fasani parla di come la cosiddetta Guardia costiera libica stia diventando sempre più aggressiva; Eugenio Cau spiega cosa sono gli attacchi “double tap”, cioè i bombardamenti doppi per colpire anche i soccorritori, usati spesso da Israele; e Susanna Baggio racconta il Fringe Festival di Edimburgo, che non è più accessibile come una volta.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

La cosiddetta Guardia costiera libica sta diventando sempre più aggressiva

Le decine di spari contro la Ocean Viking sono il culmine di un fenomeno ormai noto, raccontano le ong che soccorrono i migranti

Cosa sono gli attacchi “double tap”

Cioè i bombardamenti doppi per colpire anche i soccorritori: hanno una lunga storia, e Israele li ha usati spesso nella Striscia di Gaza

Il Fringe è ancora un evento accessibile?

Gli affitti a Edimburgo sono cresciuti così tanto che anche il suo festival più importante, dedicato soprattutto agli artisti emergenti, ne subisce le conseguenze