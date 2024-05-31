NewsletterPodcast
La cosiddetta Guardia costiera libica sta diventando sempre più aggressiva

di Laura Fasani
Le decine di spari contro la Ocean Viking sono il culmine di un fenomeno ormai noto, raccontano le ong che soccorrono i migranti

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

