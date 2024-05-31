La cosiddetta Guardia costiera libica sta diventando sempre più aggressiva
Le decine di spari contro la Ocean Viking sono il culmine di un fenomeno ormai noto, raccontano le ong che soccorrono i migranti
Potete leggere l’articolo a questa pagina.
