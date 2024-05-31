NewsletterPodcast
Il Fringe è ancora un evento accessibile?

di Susanna Baggio
Gli affitti a Edimburgo sono cresciuti così tanto che anche il suo festival più importante, dedicato soprattutto agli artisti emergenti, ne subisce le conseguenze

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

