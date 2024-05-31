NewsletterPodcast
Cosa sono gli attacchi “double tap”

di Eugenio Cau
Cioè i bombardamenti doppi per colpire anche i soccorritori: hanno una lunga storia, e Israele li ha usati spesso nella Striscia di Gaza

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

