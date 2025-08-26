Decine di migliaia di persone hanno partecipato a un corteo a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi

Martedì sera decine di migliaia di persone hanno partecipato a un corteo a Tel Aviv, in Israele, per chiedere la fine della guerra nella Striscia di Gaza e l’immediata liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas. Secondo gli organizzatori al corteo hanno partecipato circa 350mila persone.

La manifestazione è iniziata alle 20 (le 19 in Italia) alla stazione dei treni, ed è proseguita fino alla piazza di fronte al Museo d’Arte, che dal 7 ottobre 2023 viene chiamata “piazza degli ostaggi”. C’erano anche i familiari degli ostaggi, che erano tra gli organizzatori, e hanno accusato il primo ministro Benjamin Netanyahu di averli abbandonati. Il corteo è iniziato dopo che era appena finito il consiglio di sicurezza israeliano, che però secondo una fonte del giornale Haaretz non ha discusso di un possibile accordo per liberare gli ostaggi.

Per tutta la giornata di oggi ci sono state diverse proteste in tutto il paese, in modo simile a quanto avvenuto lo scorso 17 agosto. A Gerusalemme centinaia di persone si sono radunate davanti alla sede dove si stava svolgendo il consiglio di sicurezza del governo di Netanyahu, che non ha poi preso decisioni sulla guerra. Alcuni manifestanti hanno bloccato l’autostrada principale di Tel Aviv, e hanno dato fuoco a pneumatici lungo altre strade per bloccare il traffico. Altri si sono radunati fuori dalle case dei ministri in sit-in di protesta.