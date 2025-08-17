Lo sciopero generale in Israele organizzato dalle famiglie degli ostaggi

In Israele le organizzazioni delle famiglie degli ostaggi detenuti da Hamas hanno organizzato domenica una giornata di sciopero generale e manifestazioni: protestano contro la decisione del governo di espandere le operazioni militari nella Striscia di Gaza e chiedono che sia firmato un accordo di cessate il fuoco che porti alla liberazione degli ostaggi.

In tutto il territorio di Israele sono in corso manifestazioni e proteste. Le prime sono cominciate alle 6:29 del mattino (l’ora in cui iniziò l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023). Alcuni manifestanti hanno bloccato strade e autostrade: sull’Autostrada 1, una delle più importanti del paese che collega Tel Aviv a Gerusalemme, hanno piazzato copertoni di automobile a cui hanno poi dato fuoco, bloccando tutto.

Altri manifestanti hanno organizzato proteste davanti alle abitazioni dei ministri del governo di estrema destra di Benjamin Netanyahu o di altri politici israeliani, urlando slogan a favore della fine della guerra. (Nel video qui sotto, manifestanti davanti alla casa del ministro dell’Istruzione Yoav Kisch, che ha messo musica ad alto volume per non sentire le proteste).

Nel corso della giornata sono poi stati organizzati altri eventi come incontri tra il pubblico e le famiglie degli ostaggi, mostre fotografiche e momenti di preghiera. Gli organizzatori sperano che alla manifestazione più importante, a Tel Aviv, parteciperà un milione di persone. Allo sciopero generale hanno aderito anche molti negozianti, secondo i media israeliani, anche se non è chiaro in che percentuale.

Lo sciopero è stato organizzato dal Consiglio d’ottobre, un insieme di organizzazioni di parenti degli ostaggi e delle persone uccise nell’attacco di Hamas del 7 ottobre. Si sono poi uniti altri gruppi antigovernativi.

Israele stima che a Gaza ci siano 50 ostaggi israeliani, di cui soltanto 20 ancora vivi. Gli altri sono stati uccisi da Hamas oppure dagli stessi bombardamenti israeliani sulla Striscia.

Un’organizzazione più piccola, il Forum degli Ostaggi e delle Famiglie delle Persone Scomparse, ha annunciato che intende fare un accampamento al confine con la Striscia di Gaza, «nel punto più vicino agli ostaggi», senza specificare esattamente dove. All’iniziativa parteciperanno i famigliari degli ostaggi che «dormiranno là, lotteranno là e da là dichiareranno nuove iniziative per riportare indietro i propri cari».

Le proteste sono soprattutto contro «l’ottusità del governo», come ha detto il Forum in un comunicato, che si rifiuta di accettare un cessate il fuoco e di fare un accordo che libererebbe gli ostaggi.

Il governo ha annunciato che impiegherà migliaia di poliziotti e membri delle forze dell’ordine per controllare ed eventualmente reprimere le proteste. Hanoch Milwidsky, un parlamentare del Likud, il partito di Netanyahu, ha definito i manifestanti (compresi i parenti degli ostaggi) dei «riottosi che sostengono Hamas». L’ultima protesta di un gruppo contro la guerra israeliano vicino al confine con Gaza fu violentemente repressa e i suoi leader arrestati.

Nel frattempo negli ultimi giorni Israele ha intensificato i suoi bombardamenti nel nord della Striscia, e domenica ha bombardato l’ospedale di al Ahli nella città di Gaza. Sono state uccise almeno sette persone.