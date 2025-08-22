NewsletterPodcast
L’FBI ha perquisito la casa di John Bolton, noto funzionario Repubblicano ed ex consigliere di Trump, poi diventato suo oppositore

Gli agenti dell'FBI entrano in casa di John Bolton con scatoloni vuoti, il 22 agosto del 2025 (AP Photo/Jose Luis Magana)
L’FBI ha perquisito la casa e l’ufficio di John Bolton, un rispettato esponente del Partito Repubblicano che ha ricoperto per decenni vari ruoli, fra cui quello di consigliere di Donald Trump tra il 2018 e 2019, ma che poi è diventato un suo oppositore. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sul motivo della perquisizione: fonti anonime hanno detto al New York Times che avrebbe a che fare con un presunto caso di possesso e divulgazione di informazioni riservate. A quanto risulta al giornale per il momento Bolton non è stato accusato di alcun crimine o arrestato.

Secondo quanto scrive il New York Post, che per primo ha dato la notizia, la perquisizione sarebbe stata ordinata dal direttore dell’FBI Kash Patel, che ha fatto su X un post abbastanza criptico: «NESSUNO è al di sopra della legge… agenti dell’FBI in missione».

Bolton ha 75 anni e di Trump è stato consigliere per la sicurezza nazionale – uno dei ruoli più importanti nello staff del presidente – dall’aprile del 2018 al settembre del 2019, durante il suo primo mandato: è un sostenitore di una politica estera estremamente aggressiva e interventista. Lasciò la Casa Bianca in un momento di forti divergenze con il presidente, e lui e Trump hanno dato versioni discordanti sulla fine del loro rapporto. Da quel momento Bolton è diventato uno dei più forti critici di Trump

John Bolton nel 2018 (Sean Gallup/Getty Images)

In un libro del 2020 aveva raccontato diverse cose sorprendenti e inedite a cui diceva di aver assistito durante il suo lavoro con il presidente, e che fecero infuriare lo stesso Trump. La Casa Bianca tentò di bloccarne la pubblicazione e accusò Bolton di voler rivelare informazioni riservate, in una causa che però non portò a conseguenze legali per lui. Poco dopo essersi insediato per il secondo mandato, Trump ha deciso di privare Bolton e altri ex funzionari delle misure di protezione di cui godevano a causa delle minacce alla loro sicurezza da parte dell’Iran.

