La Bolivia non avrà un presidente di sinistra per la prima volta dopo vent’anni

Per la prima volta dopo vent’anni la Bolivia non avrà un presidente di sinistra. Al primo turno delle elezioni presidenziali di domenica, col 90 per cento di schede scrutinate, i due candidati più votati sono il senatore di centrodestra Rodrigo Paz Pereira (per ora al 32 per cento) e l’ex presidente di destra Jorge Quiroga (al 27 per cento). Pereira e Quiroga andranno quindi al ballottaggio, fissato per il 19 ottobre, mentre resteranno fuori tutti i candidati della sinistra, che si era presentata divisa.

Il partito di sinistra Movimiento al Socialismo (Mas) ha perso per la prima volta dal 2006, a causa di un grosso calo dei consensi per la pessima situazione economica, ma soprattutto per lo scontro tra il presidente attuale, Luis Arce, e lo storico ex presidente Evo Morales, che non ha mai rinunciato all’obiettivo di tornare al potere nonostante abbia superato il limite dei mandati (ne ha fatti tre, tra il 2006 e il 2019).

È la prima volta nella storia recente della Bolivia che ci sarà un ballottaggio (fino alla riforma costituzionale del 2009 se un candidato non otteneva la maggioranza assoluta dei voti, o il 40 per cento con un vantaggio di almeno 10 punti sul secondo, era il parlamento a eleggere il presidente).

Il primo posto di Paz è stato una sorpresa: negli ultimi sondaggi era al terzo posto e all’inizio della campagna elettorale superava di poco il 2 per cento. Ha 57 anni ed è figlio dell’ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), è nato in Spagna dove suo padre si trovava in esilio politico ai tempi della dittatura militare di Hugo Bánzer Suárez. Secondo le prime analisi, Paz è riuscito a intercettare consensi sia tra i sostenitori del Mas, delusi dalle lotte interne, sia nell’elettorato conservatore.

Paz ha fatto campagna insieme a Edmand Lara: un ex poliziotto, anche noto come capitán Lara (“capitano Lara”), che è diventato popolare sui social network per le sue denunce dei casi di corruzione nella polizia, un’istituzione piuttosto screditata in Bolivia. Paz lo ha indicato come suo vicepresidente: la visibilità di Lara, che in un primo momento aveva cercato di candidarsi lui stesso alla presidenza, ha aiutato Paz anche a presentarsi come esterno ai partiti istituzionali.

Non a caso i principali slogan di Paz erano contro la corruzione: uno dei principali è «capitalismo per tutti, non per una minoranza», legato alla proposta di redistribuire i fondi del governo centrale alle amministrazioni locali. Ha già ottenuto l’appoggio del centrista Samuel Doria Medina, arrivato terzo con circa il 20 per cento, in vista del ballottaggio.

Quiroga, il candidato della destra più radicale, è un politico molto noto in Bolivia. Questa era la sua quarta candidatura alle presidenziali: ci aveva già provato nel 2005 (secondo) e nel 2014 (terzo), nel 2020 invece si era ritirato una settimana prima delle elezioni. Era stato vicepresidente della Bolivia tra il 1997 e il 2001, quando divenne brevemente presidente ad interim dopo le dimissioni per motivi di salute di Bánzer (l’ex dittatore che era rimasto attivo in politica dopo la fine del regime, nel 1978, e fu eletto presidente a fine anni Novanta dopo aver appoggiato la candidatura di Paz padre nel 1989).

