Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Questa settimana Sofia Calvo parla di come la chirurgia estetica sia oggi molto più accettata di un tempo; Mariasole Lisciandro spiega la storia di Coima, una delle aziende coinvolte nelle inchieste sull’urbanistica di Milano; e Susanna Baggio racconta di Edimburgo ad agosto, tra il Fringe festival e i tre concerti degli Oasis.

La normalizzazione del botox

Sui ritocchi estetici c’è molto meno stigma di un tempo, ma anche i lati negativi sono diventati più evidenti

Come è arrivata Coima a costruire mezza Milano

Breve storia di una delle aziende coinvolte nelle inchieste sull’urbanistica, che ha indirizzato lo sviluppo della città tra successi e critiche

Un agosto così Edimburgo non l’aveva mai visto

Ogni anno arrivano circa 3 milioni di persone per gli spettacoli del Fringe festival: aggiungete tre concerti degli Oasis