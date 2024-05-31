NewsletterPodcast
La normalizzazione del botox

di Sofia Calvo
Sui ritocchi estetici c’è molto meno stigma di un tempo, ma anche i lati negativi sono diventati più evidenti

Potete leggere l’articolo qui.

