Un agosto così Edimburgo non l’aveva mai visto
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Ogni anno arrivano circa 3 milioni di persone per gli spettacoli del Fringe festival: aggiungete tre concerti degli Oasis
Potete leggere l’articolo qui.
Altri episodi
Come è arrivata Coima a costruire mezza Milano
17 ago 2025 - 11 min
La normalizzazione del botox
17 ago 2025 - 6 min
La storia di uno dei reportage più importanti di tutti i tempi
10 ago 2025 - 10 min
Come un piccolo sciopero ha portato Max Mara ad annullare un grosso investimento
10 ago 2025 - 15 min
Le principali vittime di “sextortion” sono gli uomini
10 ago 2025 - 10 min