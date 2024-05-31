Come è arrivata Coima a costruire mezza Milano
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Breve storia di una delle aziende coinvolte nelle inchieste sull’urbanistica, che ha indirizzato lo sviluppo della città tra successi e critiche
Potete leggere l’articolo qui.
Altri episodi
Un agosto così Edimburgo non l’aveva mai visto
17 ago 2025 - 9 min
La normalizzazione del botox
17 ago 2025 - 6 min
La storia di uno dei reportage più importanti di tutti i tempi
10 ago 2025 - 10 min
Come un piccolo sciopero ha portato Max Mara ad annullare un grosso investimento
10 ago 2025 - 15 min
Le principali vittime di “sextortion” sono gli uomini
10 ago 2025 - 10 min