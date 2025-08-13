NewsletterPodcast
  • Italia
  • Mercoledì 13 agosto 2025

C’è stato un grosso naufragio a Lampedusa, ci sono decine di morti

Si è ribaltata una barca con 97 persone migranti a bordo, le operazioni di recupero sono ancora in corso

Alcune persone su un barchino nel Mediterraneo, riprese dall'aereo Seabird della ong Sea-Watch durante un soccorso in mare del 2023 (Sea-Watch)
Martedì una barca con 97 persone migranti a bordo si è ribaltata a circa 20 chilometri a sud-ovest di Lampedusa. L’UNHCR, l’agenzia ONU per i rifugiati, dice che secondo le sue informazioni sono stati recuperati i corpi di circa 20 persone, e altrettante risultano disperse. Le informazioni sono ancora confuse. Se le cifre fossero confermate sarebbe il più grave naufragio avvenuto nei pressi di Lampedusa da diversi anni.

(notizia in aggiornamento)

Tag: lampedusa-naufragio

