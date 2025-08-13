C’è stato un grosso naufragio a Lampedusa, ci sono decine di morti

Martedì una barca con 97 persone migranti a bordo si è ribaltata a circa 20 chilometri a sud-ovest di Lampedusa. L’UNHCR, l’agenzia ONU per i rifugiati, dice che secondo le sue informazioni sono stati recuperati i corpi di circa 20 persone, e altrettante risultano disperse. Le informazioni sono ancora confuse. Se le cifre fossero confermate sarebbe il più grave naufragio avvenuto nei pressi di Lampedusa da diversi anni.

